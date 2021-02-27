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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yasağa rağmen asker uğurlayanlara ceza yağdı

Yasağa rağmen asker uğurlayanlara ceza yağdı

Asker uğurlamaları

Sosyal Medya Para Cezası Harekete Geç Asker Eğlencesi Polis Ekipleri 

-Meşale yakanlar
-Ateş dansı yapanlar
-Müzik eşliğinde dans edenler

( İSTANBUL -ÖZEL)- Bağcılar’da asker uğurlayan 15 kişiye ceza 52 bin 35 lira ceza kesildi İSTANBUL

- Bağcılar'ın çeşitli semtlerinde yasağa rağmen asker eğlencesi adı altında toplandıktan sonra meşaleler yakarak ateş dansı yapan ve sosyal medyada paylaşan 15 kişiye toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası kesildi. Bağcılar Yavuz Selim, Yenimahalle, Mahmutbey ile Kemalpaşa Mahallerinde önceki gün ve dün toplanan gruplar, yasağa rağmen asker eğlencesi adı altında eğlenmeye başlamıştı. Yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenen gruptaki gençler, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğmuştu. Gruptaki bazı gençler ise ellerine aldığı meşalelerle ateş dansı yapmıştı. Semtlerde adeta terör estiren gruplar o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından anlık olarak harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 15 kişiye 52 bin 35 lira ceza Görüntüleri incelemeye alan Bağcılar polisi, eğlencelerin düzenlediği yerleri tespit etti. Adreslere giden polis ekipleri, yasağı delerek asker eğlencesi düzenleyen 15 kişiye 'Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet' suçundan toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası kesildi. Cezaların ardından yapılan eğlenceler sonlandırılarak vatandaşlar evlerine gönderildi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yasağa rağmen asker eğlencesi düzenleyenler ve sokağa çıkma kısıtlamasını delen kişilere göz açtırmayacağı öğrenildi.
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