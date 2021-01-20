Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yasağa aldırmadan oynayan 22 kişi suçüstü yakalandı

Yasağa aldırmadan oynayan 22 kişi suçüstü yakalandı

Polis ekiplerinin baskını

Polis Para Cezası Akalan Polis Ekipleri Irak 

-Kumar oynarken yakalananlar

( KOCAELİ ) -- Kumara dalıp polisin içire girdiğini bile fark etmediler KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayarak bir işyerinde kumar oynayan 23 şahsa ceza yağdı. Kumar oynamaya dalan şahıslar, içeri girdiğini fark etmedikleri polisin uyarısı ile kumar oynamayı bıraktı. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir işletme içerisinde korona virüs tedbirlerine uyulmadığı ve içeride oyun oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. İçeri giren polis fark etmeyerek kumar oynamaya devam eden 23 şahıs, polis ekiplerinin kendilerini tanıtması ile oyun oynamayı bıraktı. Baskında kumar oynarken yakalanan 23 şahsa, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için para cezası kesildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (MU-GY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı