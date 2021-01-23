Yasadışı silah ticareti operasyonunda 3 kişi tutuklandı

-ele geçirilenlerin fotoğrafları



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'da şehir dışından getirdikleri çok sayıda kaçak silahı Antalya'da piyasaya sürmek isteyen şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Konya'dan getirilen çok sayıda silahın Antalya'da piyasaya sürüleceği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen G.B., T.T., M.C. ve M.A.'nın ikamet ve işyerleri adresleriyle araçlarında arama yaptı. Aramalarda 7 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 8 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 4 adet fişek olmak üzere Toplam 15 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden T.T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen G.B., M.C. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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