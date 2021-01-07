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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yasa dışı silah ticareti operasyonu kamerada

Yasa dışı silah ticareti operasyonu kamerada

Polis kamerası

Adli Kontrol Kurusıkı Tabanca Silah Ticareti İmalathane Suikast Silahı 

-operasyon anı
-Gözaltına alınan şüpheliler
-Adreslerdeki aramalar
-Ele geçirilen sergiden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Üç ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda, 5 ‘suikast silahı’ olarak tabir edilen kalem tabanca ve 36 silah ele geçirildi, 8 kişi yakalandı- Operasyon kapsamında yasadışı faaliyet gösteren bir silah imalathanesi mühürlendi İSTANBUL

- İstanbul’da düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Beş ‘suikast silahı’ olarak tabir edilen kalem tabanca ve 36 silah ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği görevlileri, silah ticareti yaptıkları öne sürülen şahısların yakalanması için 1 ve 6 Ocak tarihlerinde çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul’un Başakşehir, Bayrampaşa ve Ümraniye’de gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde arama yapan ekipler, 36 ruhsatsız tabanca, 5 ‘suikast silahı’ olarak tabir edilen kalem tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 35 şarjör, bu silahlara ait çeşitli çapta 53 fişek, 180 tabanca namlusu, 3 sürgü ve tabanca gövdeleri ele geçirildi. Yapılan araştırmalar adreslerden birinin silah atölyesi olarak illegal bir şekilde faaliyet gösterdiği belirlendi. Söz konusu işyeri mühürlenirken, adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden ikisi ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak salıverildi.
Bir şüpheli ise “Silah İmalatı” ve “Silah Ticareti” suçlarından tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 5 şahıs hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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