Yasa dışı silah ticareti operasyonu kamerada

-operasyon anı

-Gözaltına alınan şüpheliler

-Adreslerdeki aramalar

-Ele geçirilen sergiden görüntü

-Detaylar



( İSTANBUL )- Üç ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda, 5 ‘suikast silahı’ olarak tabir edilen kalem tabanca ve 36 silah ele geçirildi, 8 kişi yakalandı- Operasyon kapsamında yasadışı faaliyet gösteren bir silah imalathanesi mühürlendi İSTANBUL



- İstanbul’da düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Beş ‘suikast silahı’ olarak tabir edilen kalem tabanca ve 36 silah ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği görevlileri, silah ticareti yaptıkları öne sürülen şahısların yakalanması için 1 ve 6 Ocak tarihlerinde çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul’un Başakşehir, Bayrampaşa ve Ümraniye’de gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde arama yapan ekipler, 36 ruhsatsız tabanca, 5 ‘suikast silahı’ olarak tabir edilen kalem tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 35 şarjör, bu silahlara ait çeşitli çapta 53 fişek, 180 tabanca namlusu, 3 sürgü ve tabanca gövdeleri ele geçirildi. Yapılan araştırmalar adreslerden birinin silah atölyesi olarak illegal bir şekilde faaliyet gösterdiği belirlendi. Söz konusu işyeri mühürlenirken, adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden ikisi ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak salıverildi.

Bir şüpheli ise “Silah İmalatı” ve “Silah Ticareti” suçlarından tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 5 şahıs hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.



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