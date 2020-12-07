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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yasa dışı bahis oynatanlara eş zamanlı polis operasyonu

Yasa dışı bahis oynatanlara eş zamanlı polis operasyonu

-Polisler detay

Adli Kontrol Akalan Suç Örgütü Yüz Yüze Irak 

--Polislerin emniyetten çıkışı
--Polisin tespit edilen adreslere girişi
--evde yapılan aramalar detay
--şüphelilerin emniyete getirilişi
--şüphelilerin adliyeye sevk edilişi

( ANTALYA )- Antalya'da siber suçlar polisi 6 ay yürüttüğü çalışmada, 15 şüphelinin yasadışı bahis oynattığını tespit etti- Yasadışı bahis oynatan 15 şüpheli, eş zamanlı operasyon sonucu yakayı ele verdi ANTALYA

- Antalya'da siber suçlarla mücadele polisi tarafından yaklaşık 6 ay sürdürülen çalışmalar sonucunda, 15 şüphelinin yasadışı bahis oynattığı tespit edildi. 16 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Antalya’da suç örgütü kurarak yasadışı bahis oynattığı iddia edilen şüphelilere yönelik yaklaşık 6 ay çalışma sürdürüldü. E.D’nin liderliğinde 15 şüphelinin yasadışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattığı, para akışını yüz yüze gerçekleştirdikleri ve bu yöntemle yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1 Aralık Salı günü 16 farklı adreste eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından 4 Aralık Cuma günü Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 2 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheli şahıstan 1’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 12 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (HFV-
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