Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yarış drone kamerasından eşsiz Karadeniz turu

Yarış drone kamerasından eşsiz Karadeniz turu

Trabzon - Sis Dağı Yaylası

Parmak Yarış Şelale Kamera Irak 

-Rize - Elevit Yaylası
-Trabzon - Asmasu Şelalesi
-Ilgaz Dağları
-Rize - Elevit Yaylası

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE) İSTANBUL

- Mavi, yeşil ve sarı renklerinin birbirleri ile eşsiz uyum içinde olduğu Karadeniz, yarış drone ile görüntülendi. Dağların içinde kilometrelerce uzanan nehirler, şelaleler ve ormanların üzerinde kuş gibi süzülürcesine uçan dronenin oluşturduğu görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı. Karadeniz’i 2 yıl boyunca gezerek yanına getirdiği FPV drone ile videolar çeken Burak Altıparmak hazırladığı video ile izleyenlerin büyük beğenisini topladı. 100’ün üzerinde farklı yerde uçuş ve denemelerin sonucu yaklaşık 50 saat ham video içerisinden hazırlanan videoda Trabzon, Rize, Kastamonu ve Sakarya illerinden görüntüler yer alıyor. FPV drone pilotluğu tüm ayarları ve uçuş sistemini pilotun tecrübesi ile kumanda edildiği için diğer drone kullanımına göre oldukça zor olduğu biliniyor. Havadan çekilen görüntülerde sarı, yeşil ve mavi renklerinin Sis Dağı yaylasında muhteşem uyumu kartpostallık manzaralar oluşturdu. Rize’nin Elevit Yaylasında ise nehrin havadan kaydedilen eşsiz görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı. Trabzon’da yer alan Asmusu Şelalesi doğal güzelliği drone kamerasından ilk kez bu şekilde görüntülendi. Trabzon’da Sis Dağı’nda havalanan drone bulutların üzerinde uçması seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı