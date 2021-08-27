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Yarım kilo uyuşturucu ile yakalandı: Gazetecilere ayakkabısını fırlattı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Yarım kilo uyuşturucu ile yakalandı: Gazetecilere ayakkabısını fırlattı

Yarım kilo uyuşturucu ile yakalandı: Gazetecilere ayakkabısını fırlattı

Uyuşturucu satıcısının adliye çıkışı görüntüleri

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Altın Polis Ekipleri 

-Gazetecilere ayakkabı fırlatması
-Adliyeden genel görüntüler

( AYDIN )-Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı AYDIN

- Aydın'ın Efeler ilçesinde yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışı kendini görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek ayakkabısını fırlattı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacılara göz açtırmıyor. Bir süredir polisin peşinde olduğu M.T. polis ekipleri tarafından Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki ilkokulun arkasında yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.T. gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan M.T. tutuklandı. Gazetecilere ayakkabı fırlattı Adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren M.T., ekip otosuna bindirilirken ayağından çıkan ayakkabısını "Alın bunu da çekin" deyip tekme atarak gazetecilere fırlattı. Ekip otosuna bindirilen M.T. polis ekipleri tarafından cezaevine götürüldü.
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