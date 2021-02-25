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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yarım asırlık yol baraj suları altında kaldı

Yarım asırlık yol baraj suları altında kaldı

Baraj suları altında kalan yolun detayları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Güzergah Tarım İçme Suyu Konferans Telekonferans 


- Gaziantep’in Suriye’ye açılan yolları arasında bulunan ve yarım asırdır Barak ovasına hizmet eden yol, Doğanpınar Barajının yapımıyla sular altında kaldı.Gaziantep, Oğuzeli, Karkamış ve Suriye’yi bir birine bağlayan önemli güzergahlardan olan yol sular altında kalmasıyla yeni güzergahı olan Dokuzyol Kırsal Mahallesinden yeniden hizmete açıldı.Açılışını telekonferans yöntemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Doğanpınar Barajı, bölgenin hem içme suyu hem de tarımsal sulama anlamında 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak. Baraj yapımıyla birlikte sular altında kalan 1960 yılında yapılan yol ise farklı bir güzergahtan açılarak yöre halkının hizmetine sunuldu.
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