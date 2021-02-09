Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Yarım asırlık köy kütüphanesi, 10 binin üzerinde kitapla hizmet veriyor

Yarım asırlık köy kütüphanesi, 10 binin üzerinde kitapla hizmet veriyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde bulunan kütüphane

Kütüphane Devrim Memur 

-Kütüphanede bulunan kitaplar
-Kütüphane memuru Adem Er, röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde 1964 yılında açılan kütüphane 10 bini aşkın eseriyle hizmet veriyor. Reşadiye ilçesine bağlı Kızılcaören köyü doğası ve tarihinin yanı sıra kültürel değerleri ile dikkatleri çekiyor. 2015 yılında nüfusun 2 binin altına düşmesi nedeni ile 39 yıl sonra köye dönüşen Kızılcaören’de bulunan kütüphane 57 yıldır hizmet veriyor. Çevre köyleriyle birlikte Kızılcaören’in kültürel ihtiyacına önemli katkı sağlayan kütüphane Pandemi dolayısı ile en durgun dönemini yaşıyor. Kütüphane memuru Adem Er, caminin yanında köy okuma odası olarak faaliyete başlayan kütüphanenin bölge halkına hizmet verdiğini ifade ederek, “Kütüphanemizde 10 bin 961 kitap bulunmaktadır. Pandemi dolayısıyla şu anda okuyucu sayımız çok düşük. Ondan önce okuyucu sayımız güzeldi. Taşıma sisteminde daha iyiydi. Kütüphanemiz kaynak bakımından zengin, okuyucunun istediği her türlü kaynağa sahibiz” dedi.
4 adet el yazması kitap Amasya kütüphanesine devredildi Er, kütüphanede bulunan 4 adet el yazması kitabın 1991 yılında Amasya Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesine devredildiğini belirterek, “2016 yılında 15 kitap 1928 öncesi harf devrimi öncesi kitaplarda Amasya kütüphanesine devredilmiş. Şuada kütüphanemizde sadece 1950 yılında basılan Prof. Dr. Ali Rıza Atasoy’un yöremiz için yazmış olduğu kitap var" diye konuştu.
Köyde açılan okulun Cumhuriyet dönemi öncesine dayanmakta olduğunu belirten Er, Rüştü'ye okulunun Cumhuriyet dönemi öncesi üçüncü sınıfa kadar öğrenci okutmuş olduğunu sözlerine ekledi. (Nİ-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
2500 Rakımda Milyonluk Okul2500 Rakımda Milyonluk Okul
Uygulayarak ÖğreniyorlarUygulayarak Öğreniyorlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı