Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü

Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü

Olayın yaşandığı apartmandan detaylar

Polis Yaşam Mücadelesi Olay Yeri İnceleme Genç Yaşam 

-Olay yerin inceleme polislerinin çalışması

( GAZİANTEP )-Gaziantep’te 5. kattan yarı çıplak düşen genç yaşam mücadelesi veriyor GAZİANTEP

- Gaziantep’te 5. kattan düşen 20 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor. Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Amaç Sitesinde yaşayan M.C.K, oturduğu apartmanın 5. katından park halindeki aracın üstüne düştü. Olayın ardından M.C.K, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.C.K’nın düştüğünde yarı çıplak olduğu iddia edilirken olay yeri inceleme ekipleri ise eve gelerek inceleme başlattı. Polis olayın kaza olup olmadığını araştırırken M.CK’nın ise vücudunda birçok kırk oluştuğu ve tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.
Genç Yaşam Hakkında
Estetik ve güzellikle ilgili tedavi seçenekleri sunuyor… Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir hayat için siz de Genç Yaşam’ı seçin! Alçay Sarıdoğan’ın sunumu ile ‘Genç Yaşam’ Cumartesi ve Pazar , 10.45’de BEYAZ TV’de… ...
devamı
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı