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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yarı çıplak halde kara balıklama atladılar... Denizde yüzer gibi karda kulaç attılar

Yarı çıplak halde kara balıklama atladılar... Denizde yüzer gibi karda kulaç attılar

Kardeşlerin kara atmaları detayları

Komando Kamera Cep Telefonu Yağan 

-kulaç atarken
-ev içinde üşüme detayları

( SAMSUN ) - Pandemiden bunalan kardeşler soyunup kara atladı SAMSUN

- Samsun'da yağan kar etkisini ilçelerde daha çok hissettirirken bazı vatandaşlar karın keyfini farklı şekilde çıkardı. 2 kardeş evlerinin penceresinden şortla kara balıklama atlayarak soğuk havaya meydan okudu. Salıpazarı ilçesi Karadere Mahallesi'nde yaşayan Yakup ve Yusuf Şirin isimli iki kardeş evlerinin pencerelerinden kalınlığı 60 santimetreye ulaşan kara balıklama atladı. Soğuğa aldırış etmeden soyunup karın tadını çıkaran kardeşler tebessüm ettirdi. Atladıktan sonra karın içinde kulaç atan kardeşler mutlu anlarını cep telefonu kamerası kaydetti.
Kardeşlerden 28 yaşındaki Yusuf Şirin "Türk komandosu her yerde" diye bağırarak kara atlarken 1 ay önce askerliğini yedek subay olarak tamamladığı öğrenildi. Kardeşler pandemiden dolayı bunaldıklarını ve farklı bir eğlence olsun diye böyle bir şey yaptıklarını söylediler.
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