Yargıtay’ın yeni binası tanıtıldı

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( ANKARA ) ANKARA



- Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye’de bir sosyal medya yasasının çıkması konusunda toplumda uzlaşı olduğunu, kendisinin de aynı kanaatti taşıdığını söyledi.



Yargıtay’ın İncek’teki yeni binasını basın mensuplarına tanıtan Başkan Akarca, gündemdeki konuları da değerlendirdi. Yargıya güvenin sanılanın aksine az olmadığını söyleyen Başkan Akarca, “Yargıya güven her gün daha da artmaktadır. Meclisimiz, Adalet Bakanlığımız çok ciddi yasal düzenlemeler yaptı. İnfazla ilgili düzenlemeler hayata geçirildi. Bu reform çalışmaları hala sürmektedir. Biz Yargıtay olarak geleceğe daha güvenle bakıyoruz. Yargıtay olarak üzerimize düşün bütün sorumluluğun farkındayız. Bunun için milletimizin bize güven duymaya devam etmesini diliyoruz” dedi.

"Tutuklama istisna olmalı" Bir şahsın tutuklanmasının ya da tutuklanmamasının o yargılanmanın sonucu gibi verildiğini belirten Başkan Akarca, “İşin esası, temel ilkesi tutuksuz yargılamadır. Tutuklama istisna olmalı. Kuvvetli suç şüphesi bulunması halinde ve gerçekten suçun vahim olması halinde tutuklama tedbiri uygulamalı. Bir kişinin serbest bırakılması, tahliye edilmesi tutukluluk halinin sona erdirilmesi o kişinin berat ettiği anlamına gelmez ama bizim inşamızın çok tez canlı olduğu için o tutuklamayı ceza gibi görme eğiliminde ve sorun da bundan kaynaklanmakta. Halbuki o kişi tutuksuz yargılandığı taktirde, yargılamanın hızlanması halinde ve kesinleşmesi ile birlikte o kişinin cezası infaz edilecektir” diye konuştu.

İncek’te Anayasa Mahkemesi’nin hemen yanına inşa edilen Yargıtay’ın yeni hizmet binası, yaklaşık 27 futbol sahasına eşit olan 191 bin metrekare alana sahip. 2018 Mart ayında temeli atılan inşaat 2,5 yıl gibi kısa bir sürede bitirildi. 422 bin metrekare kapalı alana sahip komplekste 24 adet daire başkanı odası, 309 adet üye odası, 48 adet kıdemli tetkik hakimi odası, 744 tetkik hakimi odası, her dairede 2’şer olmak üzere 48 müzakere salonu, 26 adet duruşma salonu, 40 toplantı salonu, 133 arşiv odası ve 215 depo, 706 kişilik konferans salonu, Kubbealtı kabul salonu ve 7 adet kule toplantı salonu bulunuyor. Bütün odalar son teknoloji çalışma ekipmanlarıyla donatıldı.

