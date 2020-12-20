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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Yardımlaşma derneğini eğlence mekanına çevirmişler

Yardımlaşma derneğini eğlence mekanına çevirmişler

Dernekten görüntü

Polis Eğlence Mekanı Polis Merkezi Gesi Sokağa Çıkma Yasağı 

-Eğlence mekanı detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'da Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, yardımlaşma ve dayanışma derneğinin eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı. Belgesiz alkol sunumu, canlı müzik ve tütün tüketiminin yapıldığı iş yeri mühürlenirken, sorumlusu hakkında işlem yapıldı. Edinilen bilgiye göre, dün saat 22.20 sıralarında bir ihbarı değerlendiren Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Paşa Sokak'ta bulunan Fahri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin amacı dışında kullanıldığını tespit etti. Dernek çatısı altında eğlence mekanına dönüştürülen iş yerinde izin belgesi olmamasına rağmen alkol sunumu yapıldığı, izinsiz tütün tüketimine izin verildiği ve belgesiz canlı müzik yayını yapıldığı belirlendi. İş yerinde izin belgesiz çalışan 13 kişiye işlem yapılırken, 19 kişiye de sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten tutanak tutuldu. İş yeri sorumlusu Fahri V., nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla hakkında işlem yapılmak polis merkezine teslim edildi. Amacı dışında faaliyet gösteren ve izinsiz lokal haline getirilen dernek ise mühürlendi. Polis ekiplerinin, önceki gün de yaptıkları denetimde ruhsatsız olan bir eğlence mekanının da sokağa çıkma yasağında faaliyet gösterdiğini tespit ederek, iş yerini mühürlemişti.
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