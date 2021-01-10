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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Yardımcı olma bahanesiyle ATM dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı

Yardımcı olma bahanesiyle ATM dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı

şüpheli şahsın ATM'lerde vatandaşları yardımcı olma bahanesiyle dolandırma anları

Akalan Kamera Hırsız Dolandırıcılık 

-şüpheli şahsın adliye çıkarılması
-detay görüntüler

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep'te ATM'lerde işlem yapan yaşlı vatandaşları yardımcı olma bahanesiyle kandırarak paralarını kendi hesabına havale eden şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüphelinin dolandırıcılık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen ATM dolandırıcılığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda ATM'lerde işlem yapan yaşlı vatandaşları yardımcı olma bahanesiyle kandırıp paralarını kendi hesabına havale eden ve 6 farklı dolandırıcılık ile bir adet otodan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelinin ATM'lerden işlem yapan vatandaşları kandırıp paralarını kendi hesabına havale etme anları ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
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