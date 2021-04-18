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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Yardım dağıtımı izdihama dönüştü, salgın unutuldu

Yardım dağıtımı izdihama dönüştü, salgın unutuldu

Cep telefonu ile kaydedilen görüntü

Karya Kalaba Alabalık Cep Telefonu 

- Yapılan yardımın izdihama dönüştüğü anlar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir hayırseverin Ramazan ayında yardım kolisi dağıtımı izdihama sebep oldu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar ise aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. Sapanca ilçe merkezinde bir hayırseverin Ramazan ayı dolayısıyla yardım kolisi dağıtımı izdihama sebep oldu. Salgın tedbirlerinin ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı izdiham görüntüleri, yoldan aracıyla geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde evin önünde kadınların kalabalık oluşturması, sıraya girmeleri ve birbirlerini ittirmesi yer alıyor. (OK-BCT-CC-Y)
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