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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yarasını unutup sedye üzerinden kameramanı tekmeleyip yumrukladı

Yarasını unutup sedye üzerinden kameramanı tekmeleyip yumrukladı

Polis ve ambulansın olay yerine seyir halinde görüntüsü

Acil Servis Kız Meselesi Kız Arkadaş Demir Çubuk Polis Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Ambulansın hastane acile girişi
-Yaralının indirilmesi ve taşınması
-Acile taşınan yaralının sedye üzerinden kamerama tekme atışı ve yumruk atışı
-Yaralının kameramanı tehdit edip küfretmesi
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada demir çubukla kafasına aldığı darbeyle yaralanan şahıs, acile taşındığı sırada yarasını unutup kendisini görüntülemek isteyen kameramanı sedye üzerinden önce teklemedi sonra da yumruk attı. Olay, Zafer Mahallesi 6808 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veyis C. (36), kız arkadaşı Nuray Ç.'nin (35) yaklaşık 1 haftadır arkadaşlık yaptığı Hakan B.'nin (37) evini basarak şahısla tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Veyis C. yanında getirdiği demir çubuk ile Hakan B.'nin kafasına vurarak yaraladı. Olay sonrası yaralı şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli şahıs hızla olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan yaralı şahsın komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi.
Ambulanstan sedye ile indirilerek acil servise taşınan yaralı şahıs yarasını unutup kendini görüntülemek isteyen basın kameramana sedye üzerinden tekme ve yumruk attı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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