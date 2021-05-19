Yarasalar mutfaktaki davlumbaza girdi

-Davlumbazın içinden yarasaları tek tek çıkarması -Çıkarılan yarasaların torbaya konulması -Ekiplerin yarasayı göstermesi -Yarasayı torbaya koyması - -Ulaşım: Montaj tünelinden geçildi...
( MERSİN )- Mersin'in Silifke ilçesinde bir evin mutfağında bulunan davlumbaza giren 4 yarasa, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı MERSİN
- Mersin'in Silifke ilçesinde bir evin mutfağında bulunan davlumbaza giren 4 yarasa, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesinde yaşayan bir aile, evlerinin mutfağında bulunan davlumbazın içinden sesler geldiğini fark etti. Bunun üzerine davlumbazın içini açan aile, 4 yarasanın saklandığını gördü. Ne yapacaklarını şaşıran vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi. İhbar üzerine eve giderek çalışma yapan ekipler, yarasaları bulunduğu yerden tek tek çıkartarak, torbaya koydu. 4 yarasayı da sağlıklı bir şekilde bulundukları yerden alan ekipler, daha sonra onları doğal ortamlarına bıraktı. (KRY-
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