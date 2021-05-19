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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yarasalar mutfaktaki davlumbaza girdi

Yarasalar mutfaktaki davlumbaza girdi

İtfaiye ekiplerinin davlumbazı açması

Salar Irak 

-Davlumbazın içinden yarasaları tek tek çıkarması
-Çıkarılan yarasaların torbaya konulması
-Ekiplerin yarasayı göstermesi
-Yarasayı torbaya koyması
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-Ulaşım: Montaj tünelinden geçildi...

( MERSİN )- Mersin'in Silifke ilçesinde bir evin mutfağında bulunan davlumbaza giren 4 yarasa, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı MERSİN

- Mersin'in Silifke ilçesinde bir evin mutfağında bulunan davlumbaza giren 4 yarasa, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesinde yaşayan bir aile, evlerinin mutfağında bulunan davlumbazın içinden sesler geldiğini fark etti. Bunun üzerine davlumbazın içini açan aile, 4 yarasanın saklandığını gördü. Ne yapacaklarını şaşıran vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi. İhbar üzerine eve giderek çalışma yapan ekipler, yarasaları bulunduğu yerden tek tek çıkartarak, torbaya koydu. 4 yarasayı da sağlıklı bir şekilde bulundukları yerden alan ekipler, daha sonra onları doğal ortamlarına bıraktı. (KRY-
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