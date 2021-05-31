Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yaramaz kediyi kurtarmak için ekipler seferber oldu

Yaramaz kediyi kurtarmak için ekipler seferber oldu

Ekiplerin çalışmalarından detaylar

Tavan Arası Akalan Çalışan Kadın Otobüs Firması Yavru Kedi 

-Kedinin kurtarılması
-Kedinin çevredeki iş yerinde çalışan bir kadına sahiplendirilmesi

( AYDIN -ÖZEL)- İtfaiyenin kurtardığı kedi sahiplenildi AYDIN

- Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işyerinin asma tavanında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerinin 2 saat süren uğraşları sonucunda kurtarıldı. Bulunduğu yerden çıkartılan yaramaz kediyi çevredeki bir iş yerinde çalışan kadın sahiplendi. Olay, Ramazanpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bulvar üzerindeki özel bir otobüs firmasına ait yazıhanenin asma tavan arasından kedi sesi gelmesi üzerine çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Koruma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve HAYDİ ekipleri kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için uzun süre uğraştı. Müdahaleden korkan kedi sürekli yer değiştirince ekipler 2 saat boyunca kediyi bulunduğu yerden çıkartmak için çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan kedi bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaramaz kedi, çevredeki bir iş yerinde çalışan kadın tarafından sahiplenilirken ekipler normale döndü.
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement