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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Yaralıya müdahale eden 112 ekibine taşlı saldırı

Yaralıya müdahale eden 112 ekibine taşlı saldırı

Olay yerinde görüntü

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Havalandırma Boşluğu Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Ambulansın görüntüsü
-Yaralının görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda inşaatın 2. katından düşerek ağır yaralanan işçinin yakınları, yaralıya müdahale eden sağlık ekiplerinin 112 Ambulansına taşlı saldırıda bulundular. Saldırı sonucu ambulansın camları kırıldı. Olay Akhisar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi Zafer E. (41), dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan adamı gören yakınları durumu 112’ye bildirdi. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedye ile ambulansa alındığı sırada, yaralının yakınları ambulansa taşlı saldırıda bulundular. Yaralının içinde olduğu sırada taş isabet eden ambulansın camı kırıldı. Sağlık ekipleri saldırıya rağmen yaralıyı hızla hastaneye götürmek için çaba sarf ettiler. Acil Servise getirilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibi, karakola giderek şikayetçi oldular. Polis şimdi taşlı saldırıyı gerçekleştiren şahısları arıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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