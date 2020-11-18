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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralıya ilk müdahale polisten geldi

Yaralıya ilk müdahale polisten geldi

Yaralı ve polisten detay

( BURSA ) BURSA

Parmak İlk Müdahale Hastane Trafik Polisi Sağlık Ekipleri 


- Bursa’da yolun karşı tarafına geçerken bir otomobilin çarptığı kişiye ilk müdaheleyi trafik polisi yaptı. Kaza merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulup yaralanan kişiye ilk müdahaleyi, bölgede görev yapan trafik polis ekibi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Çekirge Devlet hastanesine kaldırdı. Polis otomobiliyle soruşturma başlattı. (GB-
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