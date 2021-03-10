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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı Yılkı atına Marmaris Belediyesi sahip çıktı

Yaralı Yılkı atına Marmaris Belediyesi sahip çıktı

- REHABİLİTASYON MERKEZİ ARKA BAHÇESİ - ATTAN DETAYLAR- MÜDÜR SUZAN HANIMIN RÖPÜ- ESKİDEN ÇEKİLMİŞ YILKI ATLARININ DAĞDAKİ GÖRÜNTÜSÜ

( MUĞLA ) MUĞLA

Rehabilitasyon Bild Rehabilitasyon Merkezi Hayvan Irak 


- Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaralı olarak bulunan Yılkı Atı, Marmaris Belediyesine ait Hayvan nakil aracı ile geçici hayvan rehabilitasyon merkezine getirilerek tedavi altına alındı. Marmaris’in kırsal kesimlerinde görülen yılkı atlarından bir tanesi dün öğleden sonra Hisarönü Mahallesi Datça yolu üzerinde yaralı halde bulundu. Datça Doğa Milli Parklar ekipleri tarafından görülen at için hemen Marmaris Belediyesi yetkilileri aranarak durumdan haberdar edildi. Bitkin halde bulunan yılkı atı görevliler tarafından nakil aracı ile rehabilitasyon merkezine getirildi.
Yaraları enfeksiyon kapmış olan atın tedavisi ve bakımları yapıldı. Atın tedavisi bitince tekrar bulunduğu bölgeye bırakılacağı bildirildi.
Rehabilitasyon merkezi sorumlusu Kültür ve Sosyal İşler ve Temizlik Bakım Hizmetleri Müdiresi Suzan Zift "Datça yolu üzerinde bir yaralı at görüldüğü söylenilmiş veteriner hekimlerimiz ve personelimiz gittiler ve atı getirdiler. Ayağından ve sırtından yaraları olan atımız hekimlerimiz tarafından tedavi edildi. Tedavi süreci bitince de tekrar doğaya bırakılacak" dedi.

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