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Yaralı yavru ayıyı önce beslediler, ardından tedavi edilmesi için ekiplere teslim ettiler
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yaralı yavru ayıyı önce beslediler, ardından tedavi edilmesi için ekiplere teslim ettiler

Yaralı yavru ayıyı önce beslediler, ardından tedavi edilmesi için ekiplere teslim ettiler

Yaralı ayıdan görüntü

Hastane Kayalı Gesi Hayvan 

-Ayının beslenmesi
-Ayının taşınması
-Detay görüntüler

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlü ekipleri tarafından teslim alınarak tedavisine başlandı. Çemişgezek ilçesi Tekeli köyü bölgesinde bulunan Özcan ve Alaattin Dinçer, çevrede yaralı halde bir ayı gördü. Hemen ayının yanına giden kuzenler, yaralı hayvanı besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri ile birlikte kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı ayıyı alarak tedavi ettirmek üzere hayvan hastanesine nakletti.
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