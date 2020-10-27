Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Yaralı sürücünün yardımına vatandaşlar yetişti

- Yaralı sürücünün yardımına vatandaşlar yetişti

-yaralının araçtan çıkarılması

İlk Müdahale Trafik Kazası Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri İnsan Zinciri 

--insan zinciri detay
--araçtan detay

( SİVAS )- Sivas’ta trafik kazasında yaralanan araç sürücüsü, meraklı vatandaşlardan oluşan insan zinciriyle ambulansa taşındı. SİVAS

- Sivas’ta trafik kazasında yaralanan araç sürücüsü, meraklı vatandaşlardan oluşan insan zinciriyle ambulansa taşındı. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.00 sıralarında kent merkezi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. T.Z. idaresindeki 34 BGA 195 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil, tarlaya uçup beton sulama kanalına çarparak durabildi. Kaza sonrası araçta sıkışan T.Z., Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin uğraşlarıyla çıkarıldı. Yaralı, 5 metrelik bayırdan kazayı izleyen meraklı vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından oluşturulan insan zinciriyle çıkarıldı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (VK-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement