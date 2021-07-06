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Yaralı şahinleri iyileştirip doğaya bıraktı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Yaralı şahinleri iyileştirip doğaya bıraktı

Yaralı şahinleri iyileştirip doğaya bıraktı

hayvanların beslenmesi

Altın Yavru Şahin Hayvan Irak 

-doğaya bırakılması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftçi, ormanda yaralı olarak bulduğu 2 yavru şahini, tedavi ettikten sonra doğaya saldı. İnegöl’de ikamet eden İbrahim Acar, iş için gittiği Mustafa Kemalpaşa ilçesinin Çaltıkbük köyünde ormanda çalıştığı sırada bir ağacın altında yaralı iki yavru şahin buldu. Şahinlerin yaralı olduğunu ve uçamadıklarını fark eden Acar, iki şahini de alarak evine götürdü. Burada tedavilerini yapan Acar, şahinleri iki ay boyunca elleriyle besledi. Acar, onlara uçma eğitimi bile verdi. İki ay sonunda şahinlerin tamamen iyileştiğini gören Acar, onları elleriyle doğaya saldı. (SBA-İHS)
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