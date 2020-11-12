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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Yaralanan şahinden farklı açılarda görüntü

Tarım Kabil Cesar Hayvan Irak 

-yaralı şahin tedavi edilirken görüntü
-yaralı şahin doğaya götürürken görüntü
-yaralı şahin doğaya salınırken görüntü
-veteriner hekimlerden röportaj
-farklı açılarda detaylar

( UŞAK )- Yılmaz "Avcılar, tatmin olmak için şahinleri vuruyor" UŞAK

- Uşak’ta, görevliler tarafından yaralanmış halde bulunan şahin, 2 ay tedavi gördüğü veterinerler tarafından doğaya salındı. Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Çiftlik Köy yakınlarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerince, ateşli silahla yaralanan şahin bulundu. Ateşli silahtan çıkan saçmalarla yaralanan şahin, görevliler tarafından Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen şahin, yaklaşık olarak 2 ay tedavi gördükten sonra şahin yeniden sağlığına kavuştu. Yaralı şahin, titizlikle muayene eden Veterinerler tarafından Uşak merkezde bulunan Akse Çamlığı’nda doğaya bırakıldı. Yaralı şahini tedavi eden Veteriner Hekim Rıza Yılmaz, avcıların kendilerini tatmin etmek amaçlı şahini gördüklerinde vurduklarını belirterek, “Üzülerek fark ediyoruz ki vatandaşlarımız arasında yabani hayvan avlamak bir cesaret ve başarı öğesi gibi görülüyor ve gösteriliyor. Oysaki köylerimizde ve ekili dikili tarım arazilerimizde kemirgen hayvanlar ve yılanlar gibi ekinlere zarar verebilecek çeşitli haşerelerin engellenmesi noktasında bu yaban kuşlarımız ciddi önem taşıyor. Vatandaşlarımızın bu doğal dengeyi bozacak eylemlere asla izin vermemesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri olarak senede en az 5-6 tane yaralı Şahin kuşuna müdahale etmek durumunda kalıyoruz. Bazılarını kurtarıp tekrar doğaya bırakabiliyoruz fakat bazıları maalesef hayatta kalamıyor. Doğal yaşamın korunması için en az bizim kadar vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını bekliyoruz” dedi.

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