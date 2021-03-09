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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Yaralı porsuğa jandarma eli

Yaralı porsuğa jandarma eli

Ekiplerin yaralı porsuğu barınağa götürmesinden görüntü

( DENİZLİ ) -- Jandarma yaralı porsuğu kurtardı DENİZLİ

Jandarma Hayvan Barınağı Porsuk Hayvan 


- Denizli’de devriye atan jandarma ekipleri yol kenarında bulduğu yaralı porsuğu koruma altına alarak, tedavisi için hayvan barınağına teslim etti. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Emirazizli Mahallesi Göz Piknik Alanı'nda yapılan devriye faaliyeti esnasında yol kenarında bir porsuk olduğu fark edildi. Porsuğun yanına giden ekipler yaralı olduğunu tespit etti. Devriye atan jandarma ekiplerince yaralı porsuk karoma altına alarak beslenmesini sağladı. Daha sonra yaralı porsuk tedavisinin yapılması için Denizli İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerinin koordinesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağı personellerine teslim edilerek tedavisinin yapılmasını sağladı. (EEP-MB-Y)
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