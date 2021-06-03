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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Yaralı pelikan tedavi altına alındı

- Yaralı pelikan tedavi altına alındı

PELİKAN PİKAP BAGAJINDA, BEYKÖY MAHALLESİNDEN PELİKANI GÖREN İDRİS HAKARAYAN PELİKAN BULUNMASI İLE İLGİLİ KONUŞMASI, YARALI PELİKANIN 2 KİŞİ TARAFINDAN TAŞINMASI CEP TELEFONU KAYDI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Pelikan 


- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaralı olarak bulunan pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tavşanlı ilçesi Beyköy Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından ayaklarından yaralı olarak bulunan pelikan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak, tedavisinin yapılması için Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Pelikanı gören İdris Hakarayan, "Bu pelikan muhtemelen bilinçsiz kişiler tarafından vurulmuş. Yaralı pelikan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu genelde balık avlayan kuş türü diye biliyoruz" diye konuştu.
Yaralı pelikanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi. (Tİ - EFE)
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