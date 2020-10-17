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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yaralı olarak bulunan Şahin tedavi altına alındı

Yaralı olarak bulunan Şahin tedavi altına alındı

-Yaralı Şahin Belediye ekiplerine teslim edildi

Bild Irak 

--Yaralı Şahin'in Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesi

( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesinde yol kenarında yaralı olarak bulunan Şahin, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emet Belediyesi çalışanı Nasuh Ünlüsoy tarafından Emet ilçesi Yarış Köyü yolunda yaralı olarak bulunan Şahin, Emet belediyesi ekipleri tarafından teslim alındı. Kanadından yaralı olduğu anlaşılan Şahin, Emet Orman İşletme Müdürlüğü personellerine haber verilerek teslim edildi. Bölgede çok az sayıda görülen Şahin, tedavisi için hemen Gediz İlçesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim gönderildi. Yaralı Şahin'in tedavisi bittikten sonra, yaralı olarak bulunduğu bölgede doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.
(YD-EFE)
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