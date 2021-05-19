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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağını arkadaşı buldu

Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağını arkadaşı buldu

112 ACİL SERVİS VE YARLI MOTOSİKLETLİNİN SEDYE İLE TAŞINMASI, KOPAN PARMAĞIN ORDA BULUNAN ARKDAŞI TARAFINDAN BULUNARAK İLERİDEN DÖNÜP GELEN AMBULANSA KARŞI ŞERİDE KOŞARAK DURDURMASI AMBULANSI VE VERMESİ, POLİS EKİPLERİNİN ÖLÇÜMLERİ.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Trafik Kazası Servis Aracı Motosiklet Sürücüsü 


- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Yeni Mahalle çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emet kavşağından Yeni Mahalle istikametine giden Mehmet Derin yönetimindeki 43 UY 904 plakalı otomobil ile sanayiden çevre yoluna çıkan Sedat Küçük idaresindeki 43 U 8640 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sedat Küçük yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağı arkadaşı tarafından bulunarak 112 Acil servis aracına yetiştirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (Tİ - EFE)
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