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- Yaralı leyleklere Esenyurt Belediyesi sahip çıktı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Yaralı leyleklere Esenyurt Belediyesi sahip çıktı

- Yaralı leyleklere Esenyurt Belediyesi sahip çıktı

Leyleğin görüntüsü

İlk Müdahale Altın Irak 

-Tedavi edilmesi
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaralı leyleklere sahip çıktı. Bir vatandaşın barınağa getirdiği iki yaralı leyleğe ilk müdahaleyi yapan ekipler, tedavilerinin tamamlanması için Orman Muhafaza Müdürlüğüne sevkini gerçekleştirdi. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın Modern Hayvan Bakımevi’ne getirdiği iki yaralı leyleği tedavi altına aldı. Merkezde yapılan muayenenin ardından birinin ayağının diğerinin ise kanadının kırıldığı tespit edildi. Yaralı leyleklere ilk müdahaleyi yapan hekimler, tedavilerinin tamamlanması ve ardından doğal yaşamlarına bırakılmaları için leylekleri Orman Muhafaza Müdürlüğüne teslim etti. “İlk müdahaleyi yaptık” Leyleğe ilk müdahaleyi yapan Esenyurt Belediyesi Veteriner Hekimi Ali Muhammed Alagöz, “Barınağımıza getirilen leylekleri muayene ettik. Muayenemizde birinin kanadının kırık olduğu diğerinin de ayağının kırık olduğunu tespit ettik. İlk müdahalelerini yaparak Orman Muhafaza Müdürlüğüne teslim edeceğiz” dedi.
(ZA-
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