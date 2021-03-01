Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yaralı kuzuyu kucağında bebek gibi böyle taşıdı

Yaralı kuzuyu kucağında bebek gibi böyle taşıdı

-Kuzunun kucakta taşınırken görüntüsü

Röntgen Köpek Hayvancılık Ameliyat Bulduk 

--Kuzunun veterinere götürülmesi
--Kuzunun sahibi Fedakar Koç ile röportaj
--Kuzu detay
--Veteriner hekim le röportaj
--Kuzunun röntgen görüntüleri
--Kuzunun ameliyattan sonra ayakta durması

( KOCAELİ ) -- Bacağı kırılan kuzusunu kucağına alıp, veterinere kadar taşıdı KOCAELİ

- Kocaeli'de hayvancılık ile uğraşan karı kocanın 'Sakız' ismini verdikleri kuzunun bacağı kırıldı. Kuzunun yürüyemediğini fark edince büyük panik yaşayan kadın ise kuzuyu kucağına alarak veterinere kadar taşıdı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Fedakar Koç'un, 'Sakız' ismini verdiği kuzusunun kaza neticesi bacağı kırıldı. Sakız'ın yürüyemediğini anlayınca panikleyen Fedakar Koç'un eşi, kuzusunu adeta bir bebek gibi kucağına alarak, veterinere kadar getirdi. Koç'un kucağında kuzuyu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Veterinere getirildikten sonra muayene edilen kuzunun, femur kemiğinde çok parçalı kırığı olduğu tespit edildi. Ameliyatı başarılı geçen Sakız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kuzusunu çok sevdiğini ve ismini 'Sakız' koyduğunu söyleyen Fedakar Koç, "Kuzumuz bir kaza geçirdi ve kaza sonucu bacağı kırıldı. Bizde kuzumuzu tuttuğumuz gibi veterinere getirdik" dedi.
"Kucaklarında kuzuyla beklerken bulduk" Yaralı kuzuyu ameliyat eden Veteriner Hekim Ejder Dalkıç, "Sabah saatlerinde Fedakar bey ve eşini kucaklarında kuzuyla kliniğin önünde beklerken bulduk. Kuzunun üstüne köpekler oynarken palet düşürmüş ve baldır kemiği dediğimiz femur kemiğinde çok parçalı kırık oluşmuş. Kuzunun sahiplerini bilgilendirdik. Bize, 'ne gerekiyorsa yapın' dediler. Bizde mesleğimizin gereği olarak en iyisini yapmaya çalıştık" diye konuştu.
"Bu kişiler hayvanları çok seviyor" Yaralı kuzuyu kliniğe getiren duyarlı insanlara minnettar olduğunu belirten Ejder Dalkıç, "Şimdi bu kuzuya insanlar sevgi besliyor. Fakat hayvancılık mesleğiyle profesyonel olarak ilgilenenler bir kuzuya bu kadar şefkatli bakamayabilirler. Ama bu kişiler hayvanları çok seviyor. Onlara duyarlı davrandıkları için teşekkür ederim. Biz de onların o acısını dindirmek için mesleğimizin gereği olan her şeyi yaptık" şeklinde konuştu.
"Çok yakın zamanda koşup oynayacağını düşünüyoruz" Kuzunun durumunun iyi olduğu ve yakın zamanda koşup oynayabileceği müjdesini veren Hekim Ejder Dalkıç, sözlerini şöyle noktaladı: "O kuzunun sağlıklı olarak yürüyebildiğini görmek dünyadaki en büyük ödüllerden birisi olacaktır. Biz veteriner hekimler bu konuda hayvanlar için elimizden geleni yapmaya hazırız. Kuzunun çok parçalı kırığı vardı. İnsanlarda platin dediğimiz ameliyatı oldu. Ameliyatı çok iyi geçti. Çok yakın zamanda koşup oynayacağını düşünüyoruz. (HY-RFK
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı