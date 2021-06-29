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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Yaralı kuryeyi güneşten korumak için çuvalla gölge yaptılar

Yaralı kuryeyi güneşten korumak için çuvalla gölge yaptılar

Röportaj

Tors Uttu Bulduk Direksiyon Basın Mensupları 

-Kuryenin yerde görüntüsü
-Ambulans
-Polis

( İSTANBUL - ÖZEL)- Siparişe giden motosikletli kurye kaza yaptı İSTANBUL

- Küçükçekmece’de motosikletli kurye, sipariş götürdüğü sırada yoldaki su nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Yardıma koşan vatandaşlar, yaralı kuryeyi güneşten korumak için çuvalla gölge yaptı. Kaza, dün saat 15.15 sıralarında Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi Dere Kuşu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkette kurye olarak çalışan Abdülsamet Kesgin (25), 34 ECZ 719 plakalı motosikletiyle siparişini götürmek için yola çıktı. Kurye, hem yolun yokuş olması hem de yolun ıslak olması nedeniyle motorsikletiyle kaydı ve karşıdan gelen araca çarpmamak için direksiyonunu kırınca kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu kuryenin, mesai arkadaşları da olay yerine geldi. Diğer kuryelerden bazıları, basın mensuplarına "çekme" diyerek tepki gösterdi. “Başına güneş geçmesin diye çuval tuttuk” Yerde yatan genci görünce olaya kayıtsız kalamayan Mehmet Ali Keskin, “Baktım, arkadaş yatıyordu. Geldim, güneş vardı tepesinde. Bir şey aradım, dedim şemsiye yapalım da güneş falan çarpmasın. Boş çuval bulduk, şemsiye tarzında tuttuk. Yaralı, güneşten zorlanır. Gölgelik yaptık. Ambulansı aradı arkadaşlar” dedi.
(DZ-RU
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