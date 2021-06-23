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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı köpek için seferber oldular

Yaralı köpek için seferber oldular

yerdeki yaralı köpek

İlk Müdahale Büyükbaş Hayvanlar Öğretmen Kırık Tedavisi Büyükbaş Hayvan 

-veterinerin müdahalesi
-bacağının sarılması
-yolda duran araçlar ve yoldan görüntüler
-kucaklanarak gölgelik alana götürülmesi
-köpek için veteriner çağıran Serkan Bayraktar röportaj
-köpeği tedavi eden veteriner Faruk Çakır
-ekiplerin gelip köpeği götürmesi
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) -Yaralı köpek için seferber oldular-Aracın çarptığı köpeği duyarlı vatandaşlar kurtardı-Olay yerine çağrılan veteriner yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaptı-Köpek ekipler tarafından kliniğe kaldırıldı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sürücüler yolun ortasında yaralı olarak yatan köpek için seferber oldu. Acılar içerisinde kıvranan yaralı hayvan, olay yerine çağrılan veterinerin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere kliniğe götürüldü. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Pınarbaşı Sokak yakınlarında yaşandı. Zonguldak’tan iş amaçlı Şanlıurfa’ya gelen Serken Bayraktar, yolun ortasında tazı ırkından bir köpeğin yaralı halde yattığını gördü. Köpeği kucağına alan Bayraktar, yol kenarına götürüp internet üzerinden bulduğu telefonla ilçede görev yapan Veteriner Hekim Faruk Çakır’a ulaştı. Köpeğin yaralı olduğunu söyleyen Bayraktar, veterinerden yardım istedi. Olay yerine giden Veteriner Hekim Faruk Çakır, köpeğin kırılan ayağına tampon uygulayıp sargı bezi ile sardı. Daha sonra köpeği kucağına alıp yol kenarında bulunan bir ağacın gölgesine götürdü. Bir süre gölgede bekletilen yaralı köpek, olay yerine giden Suruç Belediyesi'ne ait araçla alınarak tedavi edilmek üzere kliniğe götürüldü. Yaralı köpek için veteriner hekim çağıran Serkan Bayraktar, “Esnafım. Zonguldak’tan buraya seyahat için geldim. Normalde öğretmenim ama atanamadım. Yaşlı bir amca arabanın çarptığı köpeği görmüş. Biz gördüğümüzde bacağı kırık bir şekilde yolda can çekişiyordu. Ben insani görevimi yapıp kenara aldım. İlk müdahalesini veteriner bir arkadaş geldi ve yaptı” dedi.
Yaralı bir köpek olduğunun haber verilmesi üzerine olay yerine giden Veteriner Hekim Faruk Çakır, "Arkadaş beni aradı ve ben de hemen geldim. Ön bacakta kırık var. Gerekli ilk müdahaleyi ve pansumanını yaptık. Biz kırık tedavisi yapamıyoruz. Bunun için Şanlıurfa’ya götürülüp oradaki klinikte tedavi edilmesi lazım. Elimizden geleni yaptık ama ne yazıkki bizi aşıyor. Biz genelde büyükbaş hayvanlara baktığımız için bir şey yapamıyoruz. Bunun için Urfa’daki kliniklere götürülmesi lazım” diye konuştu.
(Şİ-SVY-
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