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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yaralı köpeğin yardımına jandarma ekipleri yetişti

Yaralı köpeğin yardımına jandarma ekipleri yetişti

jandarma ekiplerinin köpeği kurtarma ve barınağa götürme görüntüleri

( ANKARA ) - ANKARA

Rehabilitasyon İlk Müdahale Jandarma Sokak Hayvanı Harekete Geç 


- Ankara Çubuk’ta soğuktan donmak üzere olan yaralı köpeği jandarma ekipleri kurtardı. Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Çubuk İlçesi Tahtayazı Mahallesi Kümeevleri mevkiinde yol kenarında bir sokak hayvanının iki arka ayağından yaralı halde soğuktan ve açlıktan ölmek üzere olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine ulaşan, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince yaralı köpeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Jandarma timi daha sonra yaralı köpeği rehabilitasyon amacı ile Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş Hayvan Barınağı’na teslim etti. (ENG-
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