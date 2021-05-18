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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Yaralı kerkenez tedavi altına alındı

Yaralı kerkenez tedavi altına alındı

Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü personeli yaralı kuşu teslim etmeleri

Bild İpekyolu Habitat Hayvan Irak 

-kerkenez
-Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ile röp
-keklikler

( VAN ) VAN

- Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaş tarafından bulunan yaralı bulunan Kerkenez, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı Kerkenez’in tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.Konuyla ilgili bilgi veren Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Yaban hayvanlarının bütün türleri merkezimize gelmekte. Bu mevsimde de genellikle yavrularda yırtıcı ağırlığı daha çok gelmekte. Memelilerden de yavru kurt ve tilki gibi hayvanlarımız bize getirilmekte. Bu günde yaralı bir Kerkenez gelmiş. Kanadında çok hafif yara var ama iyileşmesi uzun zaman alır. Belki uçma yeteneğini de tam olarak doğaya kazanamayacak şekilde olur bizim görevimiz merkezimizde en iyi şekilde yaban hayvanların refahını sağlamak ve habitatına göndermek. Gönderemediklerimizi merkezimizin bahçesinde oluşturduğumuz habitat da yaşayabildiği kadar misafir etmek” dedi.
Merkezlerinde yaklaşık 13 kekliğin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Lokman Aslan, “Keklikler genellikle yasak olarak avlanılan ve yasak olarak beslenilen alanlardan toplanarak Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bize getirilmekte. Buradan da toplanıp Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı keklik üretme istasyonlarına gönderilmekte ya da doğaya serbest bırakılmak. Şu an elimizde 13 keklik bulunmakta. Bir sezon boyunca yaklaşık 150-200’e keklik, uygun gördüğü bir tarihte doğaya bırakılıyorlar” diye konuştu.

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