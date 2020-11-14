Yaralı kedinin tedavisi için dürümcüde çalıştı

-Bir aracın çarpması sonucu sol arka bacağı kesilen kedinin topallayarak yürümesi

-Kedinin tedavisini yaptıran lise öğrencisi ile röp.



( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ın Reşadiye ilçesinde lise öğrencisi otomobilin çarptığı kedinin tedavi masrafını ödemek için bir ay dürümcüde çalıştı. Reşadiye Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıfı öğrencisi Emrullah Yılmaz (14) akşam saatlerinde kaldırımda kediyi yaralı olarak buldu. Bir otomobilin çarptığı kediyi o durumda bırakmaya gönlü elvermeyen Yılmaz, veterinere götürdü. Kedinin ezilen sol arka bacağı veteriner hekim tarafından ampute edildi. Tedavi masrafı olan 300 lirayı ödeyemeyen Yılmaz, ilçede bir dürümcüde işe başladı.

Bir süre çalıştıktan sonra kedinin tedavi masrafını karşılayan Yılmaz, sağlığına kavuşan kediyi sahiplendi. Evinde bakmaya başladığı kedinin iki yavrusu oldu. Prenses ismini verdiği kedinin bir yavrusu ölürken, hayatta kalan yavrusuna da tarçın ismini verdi. Gözü gibi baktığı kedileri ile günlerini geçiren Yılmaz, duyarlılığı ile örnek oldu.



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