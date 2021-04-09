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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Yaralı kedi ve köpek tedavi için İstanbul'a gönderildi

Yaralı kedi ve köpek tedavi için İstanbul'a gönderildi

-Dernek görevlisinin konuşması

Köpek Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

--Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu Konuşması
--Yaralı olan ve tedaviden gelen sokak hayvanlarının görüntüsü

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesinde çenesinden yaralanmış olarak bulunan bir köpek ve bir kedi, İstanbul'dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlileri tarafından tedavi için İstanbul'a götürüldü.Yaralı köpek ve kedi önce Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu tarafından Emet ilçesinde özel bir veterinere muayene ettirildi. Tedavilerinin İstanbul'da yapılabileceğini karar verilen kedi ve köpek, özel ekiple İstanbul'a gönderildi.Yaralı köpeğin Emet ilçesinde hayvanseverler tarafından kendisine geldiğini belirten Emetli Elif Yıldız Nasuhoğu, ''Çenesi kırık olan köpek bize getirildi.
Hemen İstanbul Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin Yılmaz'ı aradık. Ayrıca elimizde doğum esnasında yaralanan bir kedimiz olduğunu belirttik. Köpek ve kedimiz dernek görevlisi tarafından alındı ve İstanbul'a tedavi için götürüldü. Ayrıca daha önce tedavi için gönderdiğimiz köpekler, ilçemize getirilerek doğal ortamına bırakıldı. Emet ilçemizde ki özel veterinerimize, SOHAYKO Dernek Başkanı Yasin Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum'' dedi.

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