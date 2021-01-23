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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yaralı karacayı hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı

Yaralı karacayı hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı

karacaya suni teneffüs ve kalp masajı

Masaj Köpek Kalp Masajı Saldırı 

-karacaya hadi canım hadi aşkım diyerek sesleniş

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da köpeklerin saldırarak yaraladığı karacayı bulan vatandaş karacayı hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Yaralı karacaya kalp masajı yapan vatandaşın çabası ve bu sırada, “Hadi canım, hadi yavrum, hadi bebeğim, hadi çocuğum" diye seslenmesi herkesi duygulandırdı. Bartın’da köpeklerin saldırarak yaraladığı karacayı bulan vatandaş karacayı hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Bartın’ın Ulus ilçesinde Ağa köyünde yaşayan Sefa Kaya yol kenarında yaralı bir karaca buldu. Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı anlaşılan karacayı kucağına alıp evinin bahçesine kadar taşıyan Kaya, karacayı hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Kaya’nın karacayı hayata döndürmek için verdiği çabaya rağmen kurtarılamayarak telef oldu.
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