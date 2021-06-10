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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yaralı karacaya jandarma şefkati

Yaralı karacaya jandarma şefkati

yaralı karacaya su içirilme esnası

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

Sosyal Medya Jandarma Bild Bulduk Hayvan 


- Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yaralı olarak bulunan karacaya jandarma ekipleri tarafından su içirildi.İlçeye bağlı Kavaklı köyü yakınlarında yaralı karaca olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralı karacanın boynundan yaralandığını gördü. Burada karacayı besleyerek su içiren jandarma ekipleri, yaralı hayvanı Kızılırmak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Veteriner tarafından tedavisi yapılan karaca, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğaya salınacak.Jandarma ekipleri tarafından yaralı karacaya su içirildiği esnada çekilen görüntüler ise Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Dostlarımızın yanındayız. Van, Çankırı, Zonguldak ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıkları emrinde görevli personelimiz; devriye esnasında, yaralı halde buldukları doğadaki dostlarımızı muhafaza altına alarak tedavileri için ilgili birimlere teslim ettiler” ifadelerine yer verildi.

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