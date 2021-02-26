Yaralı flamingo ve iki pelikan tedavi altında

--Tedavilerden genel detay görüntü

--Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin ile röportaj



( İZMİR ) İZMİR



- Ateşli silahla yaralandığı tahmin edilen bir flamingo ve Bostanlı sahilinde yorgun halde bulunan tepeli pelikan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alındı. Denizli'den getirilen yaralı ak pelikanın da Doğal Yaşam Parkı'nda tedavisi sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı yaralı hayvanları da misafir ediyor. İzmir'de ateşli silahla yaralandığı tahmin edilen flamingo, Bostanlı sahilinde yorgun halde bulunan tepeli pelikan ve yaralı halde Denizli'den getirilen ak pelikanın Doğal Yaşam Parkı’nda tedavisi sürüyor. İlk önce İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne getirilen yaralı hayvanlar, buradaki tedavilerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi. Sanayi bölgesinde bulundu Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan flamingonun kanadında sorun olduğunu belirten Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, “Ya ateşli silahlar kanalıyla ya da başka bir şekilde yaralanmış. Arkadaşlarımız tedavisini yapıyor. Flamingo sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salacağız. Kuş Cenneti'nde büyük bir sürü var. Muhtemelen onlara katılır. Gitmezse de burada yaşar” dedi.

Bostanlı sahilinde bulunan tepeli pelikanı Sahil Güvenlik ekipleri buldu. Tedavisi veteriner hekimlerince süren tepeli pelikanın yorgun olduğunu ifade eden Afşin, “Beslenmesini yapıyoruz. Herhangi bir sağlık sorunu var mı yok mu, buna bakılıyor. Sağlığına tamamen kavuştuktan ve yorgunluğu gittikten sonra öncelikle bizim alana bırakacağız. Bizde de pelikan var. Ya bizimkilerle beraber yaşamını sürdürür ya da uçup gider” diye konuştu.

Yeniden uçamayabilir Afşin Denizli'den getirilen yaralı ak pelikanın ise yaşamını büyük ihtimalle Doğal Yaşam Parkı'nda sürdüreceğini çünkü kanatlarını kullanmakta zorlanabileceğini söyledi.



Doğada ormanlık alanların daraldığını ifade eden Afşin, “Ormanlık alanlar daraldıkça hayvanların yaşam alanları azalıyor. Bazen de doğanın dengesi sıcaklıklar nedeniyle değişime uğruyor. Tüm bu nedenlerden dolayı hayvan türlerinde azalma söz konusu. Böyle giderse belki gelecekte bir çok tür yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın bu anlamda faydası var. Yok olma tehlikesi bulunan hayvanların üretilmesi sağlanıyor” sözlerine yer verdi. Şahin son olarak spor adına altında hayvanların öldürülmesine de karşı çıktı.



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