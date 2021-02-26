Yaralı dağ keçisinin yardımına jandarma koştu

-Dağ keçisinin bakılmasından sonra taşınması



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da ayağı kırılan yaralı dağ keçisi için jandarma ekipleri seferber oldu. Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Çampınar köyü Damlalar Yaylası mevkiinde C.B. isimli vatandaş yolda yürürken yerde yatan yaralı dağ keçisini fark etti. Dağ keçisinin yanına gittiğinde ayağında kırık olduğunu fark eden vatandaş durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine veteriner hekim ile yaralı dağ keçisinin bulunduğu yaylaya hareket etti. Veteriner hekimin ilk müdahalesinin ardından jandarma ekipleri yaralı dağ keçisini taşıdı. Yaralı dağ keçisi Çelikhan ilçesinde Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi. (AHM-SD-



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