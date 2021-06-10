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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yaralı bulunan peçeli baykuşa öğretmenler sahip çıktı

Yaralı bulunan peçeli baykuşa öğretmenler sahip çıktı

öğretmen ve öğrencilerin baykuşa bakmaları ve ilgilenmeleri

İlk Müdahale Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Bulduk 

-Baykuşun bahçede dolaşması
-Müdür yardımcısı Ali Ünüs rop
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde okulun bahçesinde yaralı olarak bulunan peçeli baykuşa öğretmenler sahip çıktı. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karakoyun Ortaokulu bahçesinde yaralı olarak bulunan ve nesli tükenmekle karşı karşıya olduğu öğrenilen peçeli baykuşa öğretmenler sahip çıktı. Su ve yiyecek verilen baykuş, daha sonra Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden gelen Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi. Veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan baykuşun kanatlarından birinin kırıldığı ve nesli tükenmekte olan, nadir görülen peçeli baykuş olduğu tespit edildi. Baykuşu teslim alan yetkililer, yaralı baykuşun Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi sonrası tekrardan doğaya bırakılacağı belirtildi. Sabah okula geldiklerinde yaralı baykuşu bulduklarını belirten Karakoyun Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ali Ünüs, "Biz okula geldiğimizde bizim iş kur personelimiz yaralı bir baykuş bahçede görmüştü. Biz okula geldiğimizde de bize teslim etti. Baykuşa şırıngayla su ve yemek vermeye çalıştık, belli ki çok ürkmüştü. Bir kaba koyduk ve sonra Şanlıurfa Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdik. Kısa sürede yetkililer geldi ve yaralı baykuşu teslim ettik. Yetkililer, sahip çıktığımız baykuşun nesli tükenmekte olan peçeli baykuş olduğunu söylediler. Biz de bir hayli şaşırdık” diye konuştu (MB-SVY-
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