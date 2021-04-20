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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Yaralı Atmacaya sahip çıktı, tedavi ettirip doğaya saldı

Yaralı Atmacaya sahip çıktı, tedavi ettirip doğaya saldı

- Yaralı Doğan'dan detaylar

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-- Röportajlar
-- Tedavi ve genel görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da bir genç evinin bahçesinde bulduğu kanadı kırık Atmacayı iyileştirmek için seferber oldu. Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Mehmet Can Bedir Cumhuriyet Mahallesindeki evinin bahçesinde tavuklarına bakmaya gittiğinde kanadı kırık Atmacayla karşılaştı. Atmacanın uçamadığını kanadının kırık olduğunu fark eden Mehmet Can Bedir iyileştirmek için seferber oldu. Önce Babası Muhlis Bedir’i sonrada yetkilileri haberdar etti. Kanadı kırık Atmaca ilk tedavisini Oltu’da Özel Veteriner Hekim Barış Işıldak yaptı. Yaralı Atmaca'ya sahip çıkan Bedir, hayvanlar ne kadar yırtıcı olsa da onlarında yardıma muhtaç olduklarını ifade ederek “Evimizin bahçesinde bir ses duydum sese doğru geldiğimde Atmacayı buldum. Babama haber verdim oda veterinere ulaşmayı denedi. İnsanlarımızın sokak hayvanlarına yararlı olması için sokak hayvanlarına bakabilirsiniz. Mama veya bir tas su olabilir. Bunlar dışarıda kalıyorlar yırtıcı olabilirler ama sonuçta onlarda bir hayvan onun için herkes hayvanlara bakmalı” dedi.
Özel Veteriner Hekim Barış Işıldak ise “Duyarlı vatandaşın getirmiş olduğu Atmacanın ilk muayenesini ve kontrollerini yaptık. Kanadında kırık tespit ettik. Milli parklar yetkililerine teslim edeceğiz “ şeklinde konuştu.
Yaralı Atmaca tedavisinin ardından yetkililere teslim edildi. (DMA-ST-)
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