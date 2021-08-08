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Yaralı Atmaca’ya belediye çalışanı sahip çıktı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Yaralı Atmaca’ya belediye çalışanı sahip çıktı

Yaralı Atmaca’ya belediye çalışanı sahip çıktı

- yaralı kuşun kutu içinde ki detayı

Belediye Çalışanı Gara Bulduk Hayvan 

-- Belediye personeli ile kuşun detayı
-- Mesut Daş röp.
- Kutuyu götürme detayı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, yaralı halde bulunan atmacaya belediye çalışanı sahip çıktı. İslahiye Belediyesinde çalışan Mesut Daş, belediyeye ait araç garajının içinde bulduğu Atmaca’nın kanadının kırık olduğunu fark etti. bir kutu yardımıyla atmacayı olduğu yerden alan Daş, kanadı kırık Atmaca’nın karnını doyurdu. Daş, tedavi için kuşu yetkililere teslim edeceğini söyledi.

Daş, “Yaralı hayvanımız bulduk, yetkililere teslim edeceğiz. Belediyemizin garajında bulduk, araç çarpması sonucu kanadı kırılmış” dedi.
(RY-LO-Y)
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