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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yaralı ağaçkakan tedavi altına alındı

Yaralı ağaçkakan tedavi altına alındı

KUŞTAN DETAY

Kaka İlk Müdahale Hayvan 

-KUŞU TEDAVİ EDEN VETERİNER İLE RÖPORTAJ

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Araç çarpması sonucu kanadı kırılan ağaçkakan tedavi altına alındı. Yaralı hayvan tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir yol üzerinde yaralı halde bulunan ağaçkakanı gören vatandaş hemen yaralı hayvanı veterinere yetiştirdi. Bir aracın çarptığı tahmin edilen ağaçkakanın kanadının kırıldığı belirlendi. İlçedeki veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kuş, tedavisinin devam edilebilmesi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.Yaralı kuşun sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
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