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Yaralı 2 kızıl şahin ve baykuş tekrardan doğaya salındı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yaralı 2 kızıl şahin ve baykuş tekrardan doğaya salındı

Yaralı 2 kızıl şahin ve baykuş tekrardan doğaya salındı

yaralı hayvanların doğaya salımı

Bild Altın Bulduk Hayvan Irak 

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( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta 2 ay önce yaralı halde bulunan 2 kızıl şahin ve 1 baykuş, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı. Vatandaşların yaralı halde buldukları baykuş ile 2 kızıl şahin, Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaraları iyileştirilen ve beslenerek güçlenmeleri sağlanan ve uçma yeteneklerini yeniden kazanan kuşlar, Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda yeniden doğaya salındı. Doğal yaşam alanlarına bırakılan kızıl şahin ve baykuş gibi yaban hayvanlarının avlanmasının yasak olduğu bildirildi.
Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez, “İlimizde sürekli olarak yaban hayvanlarından yaralı, yorgun ve bitkin düşenleri alıp tedavi ediyoruz, iyileştirdikten sonra tekrar doğaya salıyoruz. Bugün de yaklaşık iki ay önce tedavi altına aldığımız iki adet kızıl şahinimizi ve bir baykuşumuzu doğaya saldık. Bu tip faaliyetlerimizi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlükleri olarak ülke genelinde sürdürmeye devam edeceğiz. Hayvanlar tedavileri yapıldıktan sonra alındıkları yerden tekrar doğaya salınıyor, tekrar doğaya kolay adaptasyon sağlamaları için.” dedi.

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