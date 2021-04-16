Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Yaralanan annesinin başından ayrılmadı

Yaralanan annesinin başından ayrılmadı

Kaza yeri genel görüntü

Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralının görüntüsü
-Oğlunun başında beklemesi detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki kadın yolcu yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Selçuk Sevinç (18) yönetimindeki 16 AND 299 plakalı motosiklet, Ortaokul Sokak üzerinden Adnan Menderes Bulvarı üzerine aniden çıkan sürücü Refik Topçular (59) idaresindeki 16 PF 081 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücünün arkasındaki annesi Fadime Sevinç (51) yaralandı. Kazayı yaralanmadan atlatan motosiklet sürücüsü, yerde yatan yaralı annesinin başından ayrılmadı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement