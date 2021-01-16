Yaralamalı trafik kazasında hayat kurtaran tesadüf

-Kazaya karışan araç

-Motosiklet

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( ANTALYA )- Yaralanan motosiklet sürücüsüne önce devriye gezen polis ekipleri, ardından yine aynı bölgeden geçen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu- Tesadüflerin yaşandığı kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı ANTALYA



- Antalya’da otomobille motosikletin karıştığı yaralamalı trafik kazasında üst üste yaşanan tesadüfler şaşırttı. Kazaya denk gelen polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne yardımcı oldu, o sıra yine bölgeden geçmekte olan ambulanstaki sağlık ekipleri de ilk yardımda bulundu. Yaralı genç, başka bir ambulans çağrılarak tedavi için hastaneye kaldırıldı.Kaza, dün akşam saatlerinde sıralarında Evliya Çelebi Caddesi'nden Emrah Caddesi kesişimindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem Zorlu (25) idaresindeki 07 FG 492 plakalı otomobil, Emrah Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada, Halil İbrahim Kurt (27) yönetimindeki 07 KR 839 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası yola savrulan Kurt, vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Bu sırada caddede devreyi gezen polis ekipleri kazayı fark ederek Kurt’a yardımcı oldu. Polis, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bölgeye ambulans talep etti. Çok geçmeden yine aynı cadde üzerinde seyreden bir ambulansın içerisindeki sağlık ekipleri, kazayı fark edip olay yerine yönlendi. Ekipler, yaralı Kurt’a ilk yardımda bulundu. Elleri ve ayaklarında kırıklar olduğu öğrenilen Kurt, daha önce ihbarla olay yerine çağrılan diğer ambulansla öze bir hastaneye kaldırıldı.Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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