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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Yaptığıyla 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti

Yaptığıyla 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti

Köpeğin alınması

Sokak Köpeği Köpek Allah Memur 

-Otomobile konulması
-Köpeğin veterinere götürülmesi
-Köpekten detay
-Mehmet Eren'in açıklaması
-Köpeğin tedavi edilmesi

( KARABÜK ) Yaptığıyla "İnsanlık ölmemiş" dedirtti- Karabük'te otomobiliyle çarptığı köpeği tedavi ettirdi KARABÜK

- Karabük'te, Mehmet Eren, otomobiliyle çarparak yaralanmasına sebep olduğu sokak köpeğini veterinere götürdü. Sol ön ayağı kırık olan köpek tedaviye alındı. Olay, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’nda meydana geldi. Karabük Üniversitesinde (KBÜ) memur olarak görev yapan Mehmet Eren, aniden yola fırlayan sokak köpeğine çarptı. Eren ve yoldan geçen diğer sürücüler, otomobilin altında kalarak yaralanan köpeğin yardımına koştu. Acı çeken köpek, örtüyle sarılıp otomobile taşındı. Eren, kendisine yardım eden 2 duyarlı vatandaşın otomobiliyle, yaralı köpeği veteriner kliğine götürdü. 2 vatandaşta Eren’in otomobiline binerek Eren’i takip etti. Sol ön ayağında kırık tespit edilen köpek tedaviye alındı. Köpeğin başından ayrılmayan Eren, "Aniden yola fırladı. Frene bastım ama istemeyerek de olsa maalesef çarpmış oldum. Arkadaşlar yardımcı oldu, sağ olsunlar. Beraber veterinere getirdik. İnşallah bir şeyi yoktur" dedi.

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