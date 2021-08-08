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( İSTANBUL - ÖZEL)- Tespih ustasının bir sonraki hedefi gök taşından tespih yapmak İSTANBUL



- Kartal’da tespih ustası Vedat Atasever, hassas terazide ağırlığı 1 gram bile gelmeyen kendi yaptığı tespihle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor. 22 yıllık tespih ustası Atasever, yaptığı tespihin dünyanın en küçük tespihi olduğunu iddia ederken bir sonraki hedefinin gök taşından tespih yapmak olduğunu belirtti.

Kimileri stres atmak, kimileri koleksiyonuna katmak, kimileri alışkanlık, kimileri ise zikir çekmek için çeşit çeşit tespihler kullanır. Bin bir çeşit tespihlerin arasına tespih ustası Vedat Atasever tarafından bir yenisini daha ekledi. Bu tespihin özelliği ise iddiaya göre dünyanın en küçük tespihi olması. Tespih zanaatına küçük yaşlarda başlayan Vedat Atasever, Kartal'daki atölyesinde neredeyse 1 kuruş büyüklüğünde, ağırlığı 1 gram bile gelmeyen bir tespih yaptı. Vedat Atasever bu tespihi emsallerinden ayıran en büyük özelliğinin minimum ölçülerde olması ve gramajda hiçbir ölçü vermemesi olduğunu belirtti.

Atasever, “Bunun emsalleri 1 ay, 10 gün, 1 hafta içerisinde yapılırken ben bunu 3 saat içerisinde yapıp bitiririm" diyerek yaptığı tespihi çok hızlı bir şekilde yaptığını da vurguladı. “Yaptığım bu tespih dünyanın en küçük tespihi” 22 senelik tespih ustası olan Vedat Atasever "Mesleğe çok küçük yaşlarda başladım. Tespih ustasıyım, değerli tespihler işliyorum. Yaptığım bu tespih dünyanın en küçük tespihi. Ben bunu 3 saat içerisinde yaptım. Benim tespihimin diğer küçük teşbihlerden farkı şu ki kalınlığının olmaması. Delikle birebir sıfır gelmesi ve ölçülerinin minimum ölçülerde olmasıdır. Gramajda hiçbir ölçü vermiyor. Bunun emsalleri 1 ay, 10 gün, 1 hafta içerisinde yapılırken ben bunu 3 saat içerisinde yapıp bitiririm" diye konuştu.

"Bir sonraki hedefim gök taşından tespih yapmak" Mesleğinde her zaman uç noktaları hedeflediğini belirten Vedat Atasever, "Kimsenin işlemediği tespihleri işlemeye çalışıyorum. Bir sonraki hedefim gök taşından tespih yapmaktır. Bu tespih dünyanın en küçük tespihidir. Bu tespihin daha küçüğünü yapabilmeleri çok da mümkün değildir. Sebebi şudur, sıfıra sıfır yaptım delikte pay yok. Tespih habbelerinin geçtiği yerde artık pay yok. Yapabilen var mı çıkar mı bilemiyorum ama ben bu rekorumu kıramayacağımı düşünüyorum. Çünkü uç noktalarını yaptım. Artık bunun son seviyesini yaptım. Bunun bir küçüğünün daha çıkmayacağına inanıyorum" diye ekledi. (FÇ-

